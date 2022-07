Record di partecipanti alla “Camminata per Sant’Anna” a Centobuchi

Record di partecipanti, oltre cinquanta, per la passeggiata naturalistica “Camminata per Sant’Anna” che è giunta alla quinta edizione.

La manifestazione è stata organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps, grazie alla collaborazione di Associazione Sant’Anna Centobuchi, Comune di Monteprandone, Circolo Acli Oscar Romero Aps Asd, Ufficio per la pastorale sport, turismo e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto e Qualis Lab – Analisi cliniche.

Il via all’iniziativa è stato dato dall’assessore al patrimonio del Comune di Monteprandone Christian Ficcadenti che ha voluto ricordare anche le altre attività organizzate insieme all’U.S. Acli Marche Aps nel territorio comunale.

Oltre alla “Camminata per Sant’Anna”, giunta alla quinta edizione, vanno infatti ricordate altre iniziative come l’analoga camminata organizzata in occasione della festa del patrono San Giacomo della Marca, le camminate ludico sportive del martedì (partenza ore 21 da Piazza dell’unità a Centobuchi), il corso estivo di yoga (ogni mercoledì fino al 31 agosto dalle 19 alle 20 al parco Il Giardino dei colori in via Gramsci), le camminate dedicate alla conoscenza del centro storico di Monteprandone e dei musei cittadini.

Alla manifestazione hanno partecipato anche numerosi turisti provenienti dall’Umbria, dall’Abruzzo e dal Lazio segno di un interesse verso manifestazioni di questo genere che, collocate all’interno dell’azione progettuale “Salute in cammino”, nonostante molti tentativi di imitazione, valorizzano il territorio, le proprie tradizioni e le proprie ricchezze ma promuovono l’attività fisica e la socializzazione.

D’altronde “Salute in cammino”, a Monteprandone, ha festeggiato proprio nei giorni scorsi 9 anni di attività che è stata interrotta solo nel periodo del lockdown del Covid19 (marzo, aprile e maggio 2020).