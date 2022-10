Regata del Conero, doppio successo per Ringhio e Tsunami

Ringhio e Tsunami, le imbarcazioni del progetto Una Vela per Tutti, si sono classificate al primo posto di categoria alla XXIII Regata del Conero organizzata da Marina Dorica. Il progetto Una Vela per Tutti, nato nel 2014, offre alle persone affette da disturbi mentali l’opportunità di cimentarsi con lo sport della vela all’interno di un percorso di psicoterapia e di partecipare come un vero e proprio equipaggio a una regata importante come la Regata del Conero.

Nato con il patrocinio del Comune di Ancona, promosso da Ancona Yacht Club, Scuola di Vela Four Sailing e ANPIS Marche, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 2 guidato dal dottor Massimo Mari, Una Vela per Tutti è un lavoro di squadra portato avanti da otto anni dalla psicologa e psicoterapeuta Gessica Grelloni e dal responsabile della sezione vela d’altura e istruttore dell’Ancona Yacht Club Riccardo Refe. Claudia Rossi, campionessa di vela d’altura, è inoltre da quest’anno madrina ufficiale di Una Vela per Tutti.

“Si tratta veramente – ha detto l’assessore comunale allo Sport Andrea Guidotti – di una vittoria che vale doppio, conseguita da un equipaggio speciale al quale vanno tutti i complimenti dell’Amministrazione Comunale. Complimenti estesi, ovviamente, a tutti coloro che credono in questo bel progetto e lo rendono possibile”.

In questi anni di lavoro, riferiscono gli organizzatori, è stato anche prodotto uno studio per valutare i benefici del progetto e i dati che emergono – presentati all’interno di un progetto europeo promosso dall’ANPIS – dimostrano numeri in calo dei ricoveri e anche l’alleggerimento del piano terapeutico con farmaci e il miglioramento generale della condizione dei ragazzi (le percentuali toccano il 90%).