Reggiana-Ancona, Colavitto: Siamo convinti di noi stessi

Vigilia di Reggiana-Ancona. La gara si giocherà oggi, domenica 9 ottobre, alle 17:30. Ecco il commento di mister Colavitto dopo la rifinitura di ieri mattina.

“Ci siamo preparati con cura, senza trascurare nulla – ha detto -. Così come facciamo sempre. La Reggiana è una corazzata, ma sono fiducioso perché vedo i ragazzi molto applicati. Troveremo un avversario forte e voglioso di riscatto. Anche noi però veniamo da due risultati negativi e vogliamo invertire il trend. Ce la giocheremo convinti delle nostre possibilità”.

I PRECEDENTI

Nei 20 precedenti ufficiali in Emilia fra le due squadre, il bilancio è di 13 vittorie granata (ultima 3-1 nella serie C 2021/22), 5 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-2 2005/06) e 2 successi dorici (ultimo 2-1 nella serie B 1990/91). I dorici non passano a Reggio dal 3 marzo 1991 in B, 2-1, allenatori Marchioro e Guerini, reti di Ermini e Tovalieri per i biancorossi e Galassi per i padroni di casa con rigore sbagliato dai granata sull’1-0 provvisorio. Reggiana scatenata prima della pausa: 4 reti segnate dai granata nei 15’ finali di primo tempo inclusi recuperi, record del girone B in questa fascia di gara. Ancona quasi sempre in superiorità numerica nelle prime 6 giornate del girone B: 4 “rossi” in favore dei biancorossi marchigiani.