Regionali di Danza Sportiva: per la Pol. Ita Dance School di Pagliare pioggia di medaglie

Sabato 27 Novembre al Palabaldinelli di Osimo si sono svolti i Campionati Regionali di danza Sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva(FIDS) riconosciuta da Coni.

La A.S.D. Pol. Ita Dance School, che opera nella Struttura Danzarte a Pagliare del Tronto in via 8 marzo,, è stata rappresentata da 7 coppie, che hanno conquistato 9 Medaglie d’oro, 1 Medaglia di Argento e 1 Medaglia di Bronzo nelle discipline Danze Standard, Danze Latino Americane e Liscio Unificato. Le coppie sono guidate dagli maestri Eros Sciamanna ed Anna Jaglinska Sciamanna. Ultimo ma non per importanza, la Pol. Ita Dance Schhol è stata una delle scuole più titolate della Regione Marche.

