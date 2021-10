Reparto Oncologico Ospedale Torrette, Innoliving al fianco di Casale Angelini

Un gesto di solidarietà da parte di Innoliving, azienda anconetana d’eccellenza nei settori healthcare e medicale, per sostenere l’importante progetto del Casale Angelini di Torrette di Ancona.

“Con questo piccolo ma significativo gesto intendiamo confermare la vicinanza di Innoliving alla nostra comunità, soprattutto nei confronti di tutti coloro che vivono situazioni di difficoltà” dichiara la Dottoressa Stefania Franceschini, Charity Ambassador di Innoliving.

“Come azienda abbiamo da sempre sentito l’esigenza di stare al fianco delle persone, specie quelle più fragili, in maniera concreta: per questo sosteniamo il ‘Casale Angelini’, importante progetto che riuscirà ad accogliere oltre 200 persone nell’arco di un anno” continua la Dottoressa Laura Lavarini, altra Charity Ambassador di Innoliving.

Realizzato grazie alla Fondazione Angelini, il Casale Angelini costituisce la prima ‘care house’ concepita per i pazienti oncologici di Torrette come una vera e propria casa, capace di accogliere anche alcuni familiari, facilitando le terapie e riducendo al minimo i disagi logistici.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei futuri ospiti si rende necessario riuscire ad incrementare ulteriormente le misure di protezione nei confronti di qualsiasi agente patogeno.

La donazione effettuata dalla Innoliving consiste in 200 rapid test per covid, 500 mascherine chirurgiche, pulsossimetri e termometri a infrarossi, oltre a gel igienizzante per le mani, con relativi dispenser e piedistalli. A riceverla per conto della Casale Angelini, è stata Franca Pulita, Presidente dell’Associazione ARTIS Odv che ha in carico la gestione degli ospiti dell’innovativa care house, ex casa colonica che oggi si presenta come un edificio di 800 metri quadrati, realizzato secondo criteri di sostenibilità e risparmio energetico. L’arrivo dei primi pazienti è previsto nelle prossime settimane.