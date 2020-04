Resistenza e storia partigiana raccontate con i burattini

Anche la Rassegna Pirata celebra la giornata del 25 aprile e lo fa con uno speciale in diretta sulla pagina Facebook dell’ATGTP a partire dalle ore 17.

Per l’occasione il Teatro alla Panna (Senigallia) presenta “25 APRILE SENZA MANI”, la Resistenza e la storia partigiana raccontata con i burattini ai più piccoli e ricordata ai più grandi.

Anche la Rassegna Pirata celebra la giornata del 25 APRILE e lo fa con uno speciale in diretta sulla pagina Facebook dell’ATGTP associazione Teatro Giovani Teatro Pirata a partire dalle ore 17.

Sabato 25 aprile al ore 17, il Teatro alla Panna di Senigallia presenta “25 aprile senza mani”, la Resistenza e la storia partigiana raccontata con i burattini ai più piccoli e ricordata ai più grandi. Durante l’evento, la compagnia si interroga: “Cosa sono il 25 aprile, la Resistenza e i Partigiani?” Partendo da un discorso di Mattarella, un Dio senza mani, i burattinai spiegano al Diavolo, ai bambini e a tutti gli adulti al loro fianco, tutto quello che c’è da sapere. L’iniziativa è a cura del Teatro alla Panna, in collaborazione con ANPI Comitato Provinciale Ancona, ANPI Senigallia, Comune di Senigallia, Istituto Comprensivo Mario Giacomelli Senigallia, La Marina Pro Cesano.

L’evento segna il ritorno, a grande richiesta, della Rassegna Pirata con le dirette degli artisti della compagnia, tra le più note ed apprezzate del panorama del teatro per ragazzi in Italia. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’ATGTP incontra virtualmente il suo pubblico con la RASSEGNA PIRATA #4, che, dopo la proposta del 25 aprile, prosegue da domenica 26 a giovedì 30 aprile ogni giorno alle ore 17 in diretta facebook. Si inizia con la “Domenica dei compleanni” per poi incontrare i personaggi preferiti della Rassegni creati i in queste settimane davanti agli occhi dei bambini: il Cuoco Alfredo, Pepe e la zia Magda e…tanti altri ancora!

Venerdì primo maggio sempre alle ore 17 si terrà una Festa in diretta streaming in compagnia degli artisti della Rassegna che animeranno il pomeriggio con tante divertenti sorprese.

Tutte le iniziative sono in diretta sulla Pagina Facebook http://www.facebook.com/teatro.pirata

