Riapre il centro vaccinale a Camerino nel quartiere di Vallicelle. A partire dal 7 dicembre attivo per sottoporsi al vaccino anti Covid.

Riapre il centro vaccinale a Camerino, domani.

Da domani (7 dicembre) nel quartiere Vallicelle torna in funzione la struttura che consentirà di sottoporsi al vaccino contro il Covid.

Il sindaco Sandro Sborgia spiega:

“L’Asur ci ha confermato il nuovo avvio del centro vaccinale che sarà operativo il martedì e il giovedì.

Il Comune ha già provveduto ad adeguare quegli spazi previsti per la vaccinazione.

E’ un servizio in più a cui poter rivolgersi in questa fase delicata per le vaccinazioni che, naturalmente, invito tutti a fare per il nostro bene e di chi ci sta vicino.

Ci avviciniamo al Natale e al fine di trascorrerlo nella maniera più serena possibile, senza le tante limitazioni a cui siamo stati costretti lo scorso anno, l’invito è proprio a vaccinarsi”.

Maggiori informazioni

Il centro vaccinale sarà aperto nei seguenti orari: martedì e giovedì 08.30-13.30 per tutto il mese di dicembre dietro prenotazione.