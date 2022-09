Ricettazione di mezzi rubati, denunciati due fratelli ad Ancona

Nella giornata di ieri, su disposizione della Sala Operativa, la Squadra Volanti della Questura di Ancona si recava in via Caduti del Lavoro, ove un uomo riferiva di aver ritrovato il proprio ciclomotore che gli era stato sottratto e per il quale aveva sporto denuncia nella giornata del 10 agosto. Giunti sul posto il richiedente mostrava agli operatori un ciclomotore, asserendo che lo stesso era stato parzialmente riverniciato in alcune parti danneggiate. Fatti gli opportuni accertamenti, il veicolo veniva riconsegnato al proprietario. A seguito di ulteriore segnalazione da parte di una donna, gli operatori venivano inviati in via Benedetto Croce dove rinvenivano in prossimità di un box auto, altri due scooter, con il nottolino di accensione scollegato e parte della carrozzeria danneggiata e riverniciata come il precedente ciclomotore rinvenuto. Entrambi erano stati oggetto di denuncia da parte dei proprietari. I proprietari del box, due fratelli anconetani, uno di vent’anni e l’altro di diciannove, a seguito di ulteriore perquisizione e accertamenti, venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Gli stessi avevano a carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, nello specifico reati per furto e ricettazione, sempre in riferimento a motocicli e scooter.

