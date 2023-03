Rifiuti, 12 comuni nelle Marche premiati per la Raccolta Differenziata

Si è svolta nei giorni scorsi la premiazione dei Comuni “Rifiuti Free”, ovvero quei Comuni che oltre a superare il 65% di raccolta differenziata, producono mediamente in un anno meno di 75kg di rifiuto, per cittadino, da avviare a smaltimento.

Per questa edizione dell’ecoforum si sono registrati 12 Comuni Rifiuti Free: Camporotondo di Fiastrone (MC), con l’84,2 % di raccolta differenziata e 57kg/a/ab; Lapedona (FM) con l’80,8% di raccolta differenziata e 66,3kg/a/ab; Torre San Patrizio (FM) con l’83,1% di raccolta differenziata e 53,8 kg/a/ab; Ponzano di Fermo (FM), con 79,9% di raccolta differenziata e 63,3 kg/a/ab; Moresco (FM), con l’80,4% di raccolta differenziata e 70,3 kg/a/ab; Camerano (AN), con l’86,6% di raccolta differenziata e 62,5kg/a/ab; Monterubbiano (FM), con il 77,3% di raccolta differenziata e 69,2 kg/a/ab; Gradara (PU) con l’83,7% di raccolta differenziata e 66,2kg/a/ab; Terre Roveresche (PU), con l’85% di raccolta differenziata e 69,7kg/a/ab; Lunano (PU), con l’87,2% di raccolta differenziata e 71,7kg/a/ab, Belmonte Piceno con 76% di raccolta differenziata e 66 kg/a/ab e Montecalvo In Foglia con 85,2% di raccolta differenziata e 73,4kg/a/ab.