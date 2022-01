Rifiuti Elettrici ed Elettronici, oltre 3 mila tonnellate nelle Marche

Importanti numeri registrato dalle Marche nella raccolta e smaltimento dei rifiuti elettronici.

Sono 3.184 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (Raee) raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2021, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4).

Grazie al corretto trattamento di questi rifiuti Ecolamp registra un tasso di recupero tra materia ed energia che supera il 95%.

Per quanto riguarda le sorgenti luminose – storico raggruppamento gestito dal consorzio – nel 2021 le Marche ne ha avviate a riciclo 59 tonnellate, con un aumento del 3,5% rispetto al 2020. In particolare, Macerata ha raccolto 20 tonnellate di lampadine, mantenendo la prima posizione tra le province marchigiane. È seguita da Ancona che raggiunge le 17 tonnellate di sorgenti luminose esauste e Fermo con 10 tonnellate. In coda Pesaro Urbino (9) e Ascolti Piceno (4).