Rimini-Ancona 2-1, dorici rimontati nella ripresa in Romagna

Accade tutto nella ripresa, l’Ancona esce sconfitta dal Romeo Neri contro i padroni di casa in una sconfitta che ha il sapore della beffa.

Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di occasioni, nella seconda frazione è un’altra storia. Fa tutto l’Ancona: entra in campo con un piglio volitivo, mette alle corde l’avversario, conquista il rigore, lo sbaglia con Prezioso ma non si scompone. Trova la forza di reagire, non si abbatte psicologicamente e passa in vantaggio con Simonetti su assist di D’Eramo. Era il venticinquesimo minuto. Da quel momento è stata un’altra storia: Delcarro pareggiava di testa dopo un calcio d’angolo, poi lo stesso numero otto colpiva la traversa. Il gol del clamoroso raddoppio arrivava comunque. Era Tanasa alla mezzora a regalare il punto del vantaggio ai romagnoli. Non accadrà più nulla. In campo si sono rivisti Petrella e Berardi, lunedì la ripresa degli allenamenti al Paolinelli.