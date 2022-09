Dopo la tragedia che ha colpito duramente la città di Senigallia siamo a comunicare che ” IO CORRO PER LA VITA” La Passeggiata in Rosa in programma per il 18 settembre sarà RINVIATA a data da destinarsi.

Tutta la Fidapa è vicina a coloro che stanno vivendo questo momento difficile.

Elena Viezzoli

Presidente Fidapa BPW Senigallia