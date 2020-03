Rinviato il concerto di Brunori SAS del 24 marzo ad Ancona

A seguito al Covid-19 e alle misure di contenimento del virus, il concerto di Brunori SAS del 24 marzo al PalaPrometeo di Ancona è posticipato al prossimo 18 novembre

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per chi lo desidera è possibile collocare in vendita i biglietti TicketOne su www.fansale.it, il mercato di rivendita dei biglietti di TicketOne, dove il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.

Per gli acquisti effettuati su ticketone.it, che prevedono il ritiro sul luogo dell’evento, nei prossimi giorni TicketOne invierà via email le indicazioni utili per poter collocare i biglietti in vendita.Essendo un concerto con biglietto nominale è inoltre possibile, per chi lo richiede, effettuare il cambio nominativo seguendo le istruzioni dedicate