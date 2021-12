RINVIO Gara 484 Videx Grottazzolina – Abba Pineto del 26 dicembre 2021

Si informa che la gara in oggetto è rinviata a data da destinarsi, a seguito di accertati casi di positività di tre atleti della squadra ospite, ciascuno convivente con un altro atleta della squadra (per un totale di ulteriori tre atleti), considerati quindi contatti stretti e pertanto messi in quarantena obbligatoria.