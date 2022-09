Riparte la nuova stagione sportiva dell’ASD San Giuseppe calcio a 5

Riparte il nuovo anno sportivo (periodo 12/09/2022 – 31/05/2023) dell’ASD San Giuseppe calcio a 5, realtà associativa della pastorale dello sport e del tempo libero della parrocchia omonima animata dai PP. Sacramentini, affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI), in collaborazione con l’associazione “Cittadini Insieme”.

Gli allenamenti, seguendo il calendario scolastico, si svolgeranno presso il campo sintetico di calcio a 5 – Campo Fiore – (gestito dall’Associazione Cittadini Insieme Albula Centro) situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto.

Le categorie under 8/10/12 relative ai nati dal 2009 al 2016 seguiranno i seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 16:45 alle ore 18:15.

Mentre la categoria Top Junior/Open relativa ai nati dal 2003 al 2008 seguirà i seguenti giorni ed orari: mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Tutti gli atleti iscritti saranno seguiti dallo staff tecnico guidato da Adriano Piccinno e composto dagli “istruttori qualificati CONI-FIGC-SGS” Alfredo De Berardinis e Giacomo De Zio.

Il ruolo di consulente ecclesiastico dell’ASD San Giuseppe, verrà ricoperto da p. Mario Amadeo, parroco della locale Parrocchia di San Giuseppe.

L’ ASD San Giuseppe, affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) parteciperà ai campionati nazionali e tornei provinciali promossi dal comitato territoriale di Ascoli Piceno.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 3349409756, o all’indirizzo email [email protected] .

