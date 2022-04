Ripartita l’attività sportiva 2022 della Liberi nel Vento

Sono tornati in acqua gli atleti e le imbarcazioni della Liberi nel Vento per prepararsi al meglio in vista di una stagione 2022 ricca di importanti impegni sportivi che saranno organizzati a Porto San Giorgio ed in tutta Italia.

Dopo la splendida stagione 2021 alcuni atleti, Giorgio Curzi e Giancarlo Mariani, questo fine settimana parteciperanno alla Regata Nazionale 2.4mR organizzata dal circolo Canottieri Garda Salò. Il Buon Vento a Giorgio e Giancarlo da parte della Liberi nel Vento. A seguire gli atleti della classe 2.4mR saranno in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia per partecipare alle regate della classe 2.4mR. A Giugno gli atleti della classe Hansa 303 saranno ad Oristano per partecipare al Campionato Nazionale Hansa 303 organizzato dal circolo Veliamoci. Stagione che terminerà a Novembre con la partecipazione al Campionato Italiano Classi Olimpiche organizzato dalla Federazione Italiana Vela a Formia.

Il 21 e 22 Maggio in collaborazione con altri cinque circoli velici sarà organizzata la Regata dei 4 Porti (Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e Civitanova Marche). Una regata in onore di Andrea Patacca, istruttore FIV e socio fondatore della Liberi nel Vento, venuto a mancare nel 2021. Doppiando questi quattro porti si vuole rendere omaggio all’indimenticato Andrea, velista e marinaio a 360° che ha dedicato l’intera vita al mare, in particolare ai giovani velisti allenandoli e trasmettendogli l’amore per il mare.

Al Marina di Porto San Giorgio dal 7 al 10 Luglio sarà organizzato, in collaborazione con la FIV e Lega Navale, la XV edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli. Evento sportivo che è inserito nel circuito dell’Eurosaf. Parteciperanno atleti provenienti da varie nazioni europee. Il 28 Agosto sarà la volta della regata della classe Hansa303.

Anche quest’anno sarà organizzato il Campionato Liberi nel Vento 2.4mR Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda che si svilupperà in varie regate, tra Luglio e Settembre, che termineranno il 18 Settembre con la Festa per i 20 anni di fondazione del circolo che da sempre promuove lo sport della vela per tutti su imbarcazioni Hansa 303 3 della classe 2.4mR.

Nel periodo estivo si svolgeranno i corsi di vela per tutti e saranno organizzate delle giornate di promozione dell’attività sportiva per far conoscere la base nautica e le imbarcazioni in uso.

Fondata nel 2002, la Liberi nel Vento si era prefissata l’obbiettivo di dare alle persone con disabilità, previa visita medico sportiva, la possibilità di conoscere e provare l’attività della vela per tutti sulle imbarcazioni 2.4mR e, successivamente, sulle barche della classe Hansa 303. Nel corso di questi anni tantissime sono state le persone che hanno potuto essere ”Liberi nel Vento” grazie anche alla splendida base nautica che, nel corso di questi venti anni, è stata realizzata all’interno del Marina di Porto San Giorgio con l’aiuto ed il sostegno economico di tanti privati, enti ed aziende.

Una base nautica che, oltre a promuovere lo sport della vela per tutti, ha permesso l’organizzazione di importanti eventi sportivi tra i quali il Campionato del Mondo 2.4mR, a Settembre del 2012, e l’iniziativa “Our Olympic Moments”, Luglio 2016, dove è stato realizzato un corso di vela per gravissime disabilità dove gli atleti hanno timonato la barca Liberty con il solo soffio-succhio della bocca.

Tante iniziative, tante emozioni, tante barriere abbattute grazie all’importante lavoro e voglia di fare bene degli atleti e volontari della Liberi nel Vento, grazie al sostegno di privati, enti, aziende, la vicinanza del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana Vela che non finiremo mai di ringraziare per avere e per continuare ad appoggiare le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti.

L’attività sportiva e realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio e Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro della Regione Marche.

A.S.D. Liberi nel Vento

Affiliazione Federazione Italiana della Vela n.1591

Base Nautica

c/o Porto Turistico Marina Porto San Giorgio Spa