Ripatransone, al Teatro Mercantini una conferenza/spettacolo dedicata a Salvo d’Acquisto

La Città di Ripatransone si fa promotrice di un progetto sulla legalità, realizzato dall’associazione “Il Rompibolle”, che venerdì 20 gennaio presso il Teatro Mercantini si esibirà con lo spettacolo/conferenza “Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe”, alle 11 per i ragazzi delle scuole e alle 21 per tutti i cittadini. Un’occasione unica per poter riflettere sulla legalità in modo diverso, una conferenza inframezzata da tanta musica, un momento dedicato all’Arma dei Carabinieri, un modo per conoscere l’Uomo che indossa la divisa.

