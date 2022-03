Ripatransone celebra la giornata di sensibilizzazione sulla mutazione del gene CACNA1A del 19 marzo

L’Amministrazione Comunale di Ripatransone ha deciso di aderire e promuovere la giornata di sensibilizzazione sulla mutazione del gene “CACNA1A” del 19 marzo.

La Giornata Mondiale della sensibilizzazione CACNA1A è stata istituita per la prima volta nel 2021 dalla CACNA1A FOUNDATION e la data appositamente scelta è il 19 marzo in quanto il gene CACNA1A si trova proprio nel cromosoma 19.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare e aumentare la consapevolezza della popolazione verso questa mutazione genetica rara, che altera la funzione del canale del calcio e influisce sul rilascio di neurotrasmettitori. Al momento non esiste una cura nota per questa mutazione e le attuali opzioni per il trattamento dei disturbi correlati sono limitate al trattamento e alla gestione dei sintomi.

Per l’occasione, il Campanile del Duomo di Ripatransone si tingerà di viola e blu. A tal riguardo, si ringrazia il Parroco Don Nicola Spinozzi per la collaborazione.

—