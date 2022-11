Ripatransone, proseguono le celebrazioni di Luigi MERCANTINI

Le celebrazioni mercantiniane per i 200 anni dalla nascita e i 150 della morte proseguono con un grande convegno il 5 novembre alle ore 16,30 presso il Teatro MERCANTINI di Ripatransone. Verrà affrontato il tema del rapporto del poeta e patriota ripano con il suo secolo, la battaglia risorgimentale e l’Italia unita.

Saranno due tra i più noti studiosi marchigiani a parlarne sviluppando due temi diversi ma paralleli. Marco Moroni, già professore di Storia Economica alla Università Politecnica delle Marche, affronterà il tema delle Marche tra economia e società nell’Ottocento individuando lo stato dello sviluppo della nostra regione al tempo di MERCANTINI, Marco SEVERINI, professore di Storia dell’Italia Contemporanea nell’Università di Macerata, parlerà della figura di MERCANTINI, un protagonista del Risorgimento dimenticato ma attuale nelle Marche ottocentesche. Coordina il convegno il professor Carlo Verducci, storico e componente del Comitato Celebrativo. Nel corso del pomeriggio interverrà la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore

Sabrina Vallesi e gli alunni del Liceo MERCANTINI di Ripatransone presenteranno un video realizzato in un percorso PCTO e intitolato “Luigi Mercantini: ieri, oggi…e domani?”. I saluti iniziali verranno dati dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ripatransone, Dott.essa Stefania Bruni. Le celebrazioni che hanno caratterizzato tutto il 2022 sono state sostenute dal Comune e dalla Regione Marche e sono state inserite tra le principali iniziative di rievocazione nella regione. Il Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi ha voluto fare di questo evento un’occasione di studio e di rilancio storiografico del cittadino più illustre di Ripatransone legando la sua figura in maniera permanente alla vita culturale cittadina”. In questa ottica a breve verrà riaperto, dopo un restauro, il Museo del Risorgimento, ospitato nel complesso museale cittadino del Palazzo Bonomi Gera.

