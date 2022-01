Riprende il corso di yoga olistico a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa natalizia e di fine anno riprendono le attività il corso di yoga olistico presso l’Hotel Quadrifoglio (sala maestrale, terzo piano) in via Pasubio 50 a Porto d’Ascoli.

“Diventa nostro associato per il 2022 e potrai partecipare ad un corso – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero che promuovono l’iniziativa – che intende far conoscere una attività sana come quella dello yoga, che assicura evidenti benefici per la salute di coloro che la praticano”.

Il corso è strutturato in 2 orari: il martedì alle ore 21 ed il venerdì alle ore 19 ed andrà avanti fino al 20 maggio 2022. Ogni lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, ha la durata di un’ora.

L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, Teatro delle Foglie e Cesar Dance Studio.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

Loading...