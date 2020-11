Riprendono le attività online dai Musei di Ancona

I Musei civici di Ancona tornano con le attività online. La Pinacoteca e la mostra Letizia Battaglia. Storie di strada chiudono le loro porte fino al 3 dicembre 2020. Ma la cultura va al di là delle barriere fisiche.

Il primo appuntamento è con una call direttamente dal Museo della Città con la rubrica #Scatticondivisi Luoghi storici di Ancona.

Il secondo è in Pinacoteca con l’arte nascosta nei nostri depositi. Ogni venerdì la rubrica L’arte svelata. Opere, storie e curiosità dai depositi della Pinacoteca Civica

L’ultimo appuntamento della settimana è con la fotografia di Letizia Battaglia e dedicato alle famiglie!

Invece, per chi non ha ancora visitato la Pinacoteca ed è curioso di scoprirne di più vi rimandiamo al TOUR VIRTUALE e alle audioguide, su SOUNDCLOUD o YOUTUBE.

Ogni giovedì

SCATTI CONDIVISI

LUOGHI STORICI DI ANCONA

su Facebook e Instagram

Si conservano nei vostri archivi fotografie storiche o vecchie cartoline della città di Ancona?

Ha inizio nella pagina del Museo della Città di Ancona la nuova rubrica “Scatti condivisi. Luoghi storici di Ancona” con approfondimenti su alcuni dei luoghi simbolo della città.

Ogni settimana un post e una call a cui si potrà rispondere con fotografie storiche dei luoghi di volta in volta raccontanti. Grazie alle vostre immagini si continuerà a raccontare la storia della città.

Insieme si andrà a costituire un patrimonio condiviso, un’importante documentazione per Ancona.

Come fare?

Condividere sui social o inviare le foto all’indirizzo email: [email protected].

In aggiunta poche info: il vostro nome e cognome (se volete), l’anno o il periodo in cui è stata scattata la fotografia se ne siete a conoscenza.

Ogni venerdì

L’ARTE SVELATA

Opere, storie e curiosità dai depositi della Pinacoteca Civica su Facebook e Instagram

Appuntamento dai depositi della Pinacoteca di Ancona per svelarvi le opere più e meno note che soltanto pochi conoscono!