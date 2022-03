Riserva naturale della Sentina, successo per la Camminata

La Riserva naturale della Sentina, ancora una volta, è stata la splendida cornice di una delle tante iniziative programmate in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’Associazione Giovanile Picena ASD APS, in collaborazione con Qualis Lab Analisi Cliniche e con il centro commerciale Porto Grande, ha infatti organizzato una camminata sportivo/naturalistica che ha permesso ai tanti partecipanti di conoscere ed attraversare la splendida Riserva naturale della Sentina.

E’ proprio il caso infatti di evidenziare la parola conoscere in quanto erano molti, tra i presenti, a non aver mai visitato un vero e proprio parco naturale, a due passi dal confine tra Marche ed Abruzzo, con al suo interno autentici gioielli come la Torre del Porto o come i vari laghetti dove è stato possibile ammirare fauna di vario genere.

Il percorso attraversato è stato di oltre 4,5 chilometri, i podisti, provenienti da vari centri delle province di Fermo, Teramo ed Ascoli, hanno dunque camminato per circa un’ora approfittando del bel tempo per fare dunque attività fisica e contrastare la sedentarietà all’interno di un uno spazio ricco di verde ed a stretto contatto con la natura.