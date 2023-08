Rissa tra giovani sedata dalla Polizia ad Ancona

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21.30 circa, gli operatori della Questura giungevano in piazza Malatesta dove era giunta segnalazione di una rissa tra tre giovani, due tunisini di 19 e 20 anni, ed un italiano di 20 anni.

L’alterco nasceva perché uno dei tre giovani si era impossessato di circa 70euro, corrispettivo per il pagamento di una dose di stupefacente. Giunti sul posto gli operatori provvedevano ad identificare i soggetti e, ascoltando le parti, apprendevano che il motivo della discussione era un mancato pagamento per l’acquisto di una dose di “fumo” del valore di 70euro. Inoltre, durante la lite uno dei tre giovani rimaneva ferito leggermente e, per tale motivo, richiedeva l’intervento dei sanitari. Si provvedeva pertanto a denunciare il giovane italiano per il reato di cui all’ art. 75 DPR 309/90 e gli altri due giovani per i reati di lesioni e minacce.