Ritorna a Jesi “OperaH”: inclusione e benessere grazie a teatro e danza

Al via dall’11 febbraio a Jesi la 12esima edizione del laboratorio di teatro sociale e danza-movimento-terapia “OperaH”, un progetto di inclusione e di benessere, quest’anno dedicato all’opera “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, e che nel 2022 ha vinto il Premio nazionale ‘Inclusione 3.0’ indetto dall’Università degli Studi di Macerata.

“Il problema della disabilità nel mondo ha veramente dimensioni gigantesche. Oltre 600 milioni di persone – circa un decimo dell’umanità – è affetto da qualche significativa forma di disabilità (…). Comprendere le richieste morali e politiche che provengono dalla disabilità è importante non solo perché essa è una caratteristica diffusa ed invalidante, ma anche perché le conseguenze tragiche della disabilità possono essere superate solo grazie ad un deciso contributo della società e con interventi creativi”.

Le parole di Amartya Sen, premio Nobel indiano per l’economia, pronunciate nel 2005 ci ricordano che la creatività, il teatro, la danza e la musica, possono favorire percorsi di benessere e di inclusione.

Da queste premesse, nel 2011, la Fondazione Pergolesi Spontini ha dato il via al progetto “Social Opera” che mette in relazione il melodramma con il sociale. Al suo interno si tiene il percorso di Teatro Sociale e Danza Movimento terapia denominato “OperaH”, realizzato con il contributo di A.S.P. – Ambito 9 del Comune di Jesi, in collaborazione con UMEA Unità Multidisciplinare Età Adulta ASUR MARCHE AV2- JESI, COOSS Marche, Teatro Giovani Teatro Pirata e Nuovo Spazio Studio Danza. Nel 2022 il progetto ha vinto il Premio nazionale “Inclusione 3.0” indetto dall’Università degli Studi di Macerata.

Da 12 anni, ininterrottamente, “OperaH” coinvolge un gruppo di persone adulte con disabilità fisica e intellettiva in un laboratorio di Teatro e Danza-Movimento terapia. Attraverso l’esperienza emozionale, creativa e socializzante del teatro e della danza, il progetto promuove il benessere e la salute dei partecipanti, ne aumenta l’autostima e la consapevolezza di sé, migliorandone espressività, agilità e senso dello spazio. Alla fine di questo percorso, ogni anno al Teatro Pergolesi di Jesi viene realizzato uno spettacolo ispirato ad un’opera lirica, in scena sono gli attori disabili della Compagnia OperaH e dietro le quinte gli studenti delle scuole superiori della città, questi ultimi coinvolti in un progetto PCTO “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola-lavoro) denominato “Banco di scena”.

Il percorso della 12esima edizione di “OperaH” prenderà il via sabato 11 febbraio, con il primo di una serie di incontri che avranno luogo presso i locali del Nuovo Spazio Studio Danza, a Jesi. Il progetto artistico 2023 partirà dalle suggestioni offerte dall’opera di Rossini “Il Barbiere di Siviglia”.

I linguaggi artistici del teatro e della danza non saranno due linguaggi staccati ma lavoreranno insieme come un linguaggio unico. Il teatro come forza del gesto e della scena, la danza come espressione di integrazione fisica ed emotiva dell’individuo, per indagare la potenzialità espressivo-creativa del singolo e del gruppo.

Il laboratorio sarà tenuto da Simone Guerro (supervisore, operatore e regista), Arianna Baldini (operatore teatrale) e Sara Lippi (operatore di danza movimento terapia). Alla fine del percorso è prevista la messa in scena dello spettacolo al Teatro Pergolesi nell’ambito del XXIII Festival Pergolesi Spontini (domenica 24 settembre, ore 17). Scene, costumi e luci saranno realizzati dagli studenti delle Scuole Secondarie di II grado aderenti al Progetto “Banco di Scena 2023”.

INFO: Fondazione Pergolesi Spontini, www.fondazionepergolesispontini.com