Ritorna in tv Il commissario Ricciardi: nuova stagione e anticipazioni

Fiction Rai ambientata nella Napoli degli anni ’30: trama e ambientazione della serie

La fiction targata Rai Fiction, ambientata nella Napoli degli anni ’30 in pieno regime fascista, racconta le vicende del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, funzionario di polizia dalle origini nobili, dotato di un dono inquietante: percepire le ultime parole dei morti vittime di delitti violenti. Egli vive un conflitto interiore profondo, intrappolato tra il desiderio di giustizia e la paura di trasmettere ai figli la propria «mediani­cità», motivo per cui tarda a dichiararsi alla sua amata, la maestrina del palazzo accanto.

Personaggi, ambientazione e valori narrativi

Nel cast principale spiccano Lino Guanciale nei panni del protagonista e Antonio Milo in quelli del maresciallo Raffaele Maione, sempre al suo fianco.

La serie non è solo un giallo: è un affresco sulla Napoli di quel periodo, con i suoi meccanismi sociali, la rigida macchina statale fascista, e i sospetti che gravavano su chi non mostrava totale conformità al regime.

Il linguaggio autentico, spesso in dialetto o con espressioni tipicamente partenopee, conferisce alla trama un valore culturale e identitario, rendendo l’esperienza visiva più immersiva anche per chi non è abituato a quel contesto.

Cosa aspettarsi dalla nuova messa in onda

Con la prima puntata prevista nei primi giorni di novembre su Rai 1 (salvo eventuali modifiche al palinsesto), la serie offre una nuova opportunità di rivivere il mondo intenso del commissario Ricciardi. L’evoluzione del suo percorso personale e professionale – tra indagini avvincenti, tormenti interiori e relazioni complesse – promette uno spettacolo di qualità, capace di coinvolgere e far riflettere. Gli spettatori possono prepararsi a ritornare in una Napoli affascinante e contraddittoria, dove il misterioso dono del protagonista rappresenta al tempo stesso risorsa e peso.