Riviera del San Bartolo: pronto il nuovo logo

Riviera del San Bartolo – Si sono conclusi i lavori della commissione istituita per la scelta del nuovo logo della destinazione “Riviera del San Bartolo”, di cui fanno parte le tre amministrazioni di Pesaro, Gabicce Mare e Gradara.

Il concorso di idee indetto dai tre comuni è stato organizzato da Gradara Innova su mandato delle tre amministrazioni e ha visto coinvolte ben 5 persone nella selezione, nominate o scelte su proposta dei comuni interessati: Cristina Lupinelli per il Comune di Pesaro, Marila Girolomoni per il Comune di Gabicce Mare e Thomas Lenti per il Comune di Gradara. Oltre a Marco Maria Scriboni, direttore del Parco San Bartolo e Paola Marchegiani, dirigente PF Turismo della Regione Marche e responsabile dell’Osservatorio Regionale sul Turismo.

48 ELABORATI PRESENTATI, ARRIVATI DA TUTTA LA PENISOLA

Sono stati 48 gli elaborati presentati, arrivati da tutta Italia, che confermano il grande interesse attorno a questo territorio unico e prezioso. Una mobilitazione diffusa tale per rendere adeguata e utile la diffusione di un’immagine coordinata, autentica e in grado di offrire spunti e suggestioni che aiutino il visitatore a scoprire mete, esperienze e percorsi di questo polifonico territorio. L’idea grafica dovrà, infatti, essere in grado di coniugare ed esaltare l’insieme di tutte le risorse espresse e i principali valori che possano rendere la destinazione attraente, distintiva, riconoscibile e concorrenziale rispetto alle destinazioni competitors.

L’OBIETTIVO DELLA BRAND IDENTITY RIVIERA DEL SAN BARTOLO

L’obiettivo comune sarà quello di contribuire alla valorizzazione della destinazione e delle specificità del suo patrimonio diffuso, con un’attenzione particolare alle policy di sviluppo sostenibile.

LAURA D’AMICO SI IMPONE SU 19 FINALISTI

Soddisfazione generale per la scelta della brand identity creata da Laura d’Amico, designer e grafica, che si è imposta su 19 finalisti, dopo un’attenta valutazione incrociata e programmata in due fasi, conclusasi con la somma dei dati elaborati dai componenti della commissione.

PRESENTAZIONE DELLA BRAND IDENTITY

La nuova immagine della Riviera San Bartolo sarà presentata pubblicamente venerdì 27 maggio, alle ore 10,30, all’Eden Rock di Gabicce Mare durante la quinta edizione del workshop “Fare Rete per il Territorio” organizzato dal Comune di Gabicce Mare in collaborazione con il Comune di Gradara e di Pesaro.

I risultati finali saranno pubblicati e disponibili sul sito: www.gradara.org/iat-gradara-innova/