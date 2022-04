ROARR! Estra premia le classi più ruggenti di Toscana, Umbria e Marche

Questa mattina si sono tenute in diretta streaming le premiazioni di “Roarr! Risparmia, Ricicla… Ruggisci!”, progetto ambientale di Estra realizzato in collaborazione con Straligut che ha coinvolto migliaia di bambini delle scuole primarie di Marche, Toscana e Umbria.

Grazie al digitale, infatti, si sono ritrovate insieme classi sparse su tre diverse regioni italiane vincitrici della quinta edizione che, piene di contagioso entusiasmo, sono state premiate da Estra per il loro impegno a favore dell’ambiente. Inoltre con la diretta Facebook tante sono state le famiglie coinvolte nel progetto che hanno potuto seguire l’evento a distanza.

Le classi vincitrici di questa quinta edizione di ROARR! sono, per le MARCHE, la prima e la terza della Scuola Anna Frank di Macerata e la 2 A della L. Mercantini di Ancona. In TOSCANA premiate la 3 A della Pizzidimonte e la 1 B Rodari, entrambe di Prato, seguite dalla 3 A della S. D’Acquisto di Grosseto. In UMBRIA invece salgono sul podio ben tre classi della Scuola di Bastia Umbra in provincia di Perugia: 1 C, 1 B e 1 D.

Il progetto ha coinvolto quasi 5.000 alunni di più di 200 classi di scuole primarie delle tre regioni, che hanno partecipato ad una gara ecologica davvero unica nel suo genere: una caccia al tesoro di azioni amiche dell’ambiente, dal risparmio energetico alla mobilità sostenibile, dalla raccolta differenziata alla sana alimentazione. L’obiettivo dei bambini era scattare foto di “eco” azioni e caricarle negli album digitali sul sito www.roarr.it, uno per classe. Un gioco che ha appassionato insegnanti e famiglie e che è riuscito a superare anche le difficoltà vissute in questo periodo dalle scuole, dad in primis.

Le scuole ruggenti sono sparse su 11 diverse province, dal Tirreno all’Adriatico, e la grande partecipazione è testimoniata dai numeri: quasi 12mila fotografie caricate, 15mila sessioni sul sito, più di 4mila utenti e più di 180mila visualizzazioni. Proprio per premiare un simile impegno tutte le 200 classi otterranno un riconoscimento particolare: la visione dell’opera interattiva e multimediale OZz della compagnia Kanterstrasse, versione digitale della celebre fiaba che, tramite il meccanismo della storia a bivi, porta i bambini nel mondo del Mago di Oz al fianco di Dorothy.

I risultati della gara ecologica sono stati annunciati alla presenza di Alessandro Piazzi, Amministratore Delegato e Presidente di Estra, che ha dichiarato:

“Non posso che esprimere viva soddisfazione a nome di Estra per il successo di un progetto di sostenibilità ambientale a misura di bambino come questo, sempre più convinti e orgogliosi di contribuire a veicolare alle giovani generazioni progetti educativi che lasciano un segno nel processo di formazione e di crescita.”

Il progetto, con lo scopo di promuovere le buone pratiche ambientali, ha una pagina facebook con più di 10mila fan ed anche un profilo instagram. Proprio su quest’ultima piattaforma ha ottenuto un grande successo Estraclick, il contest di Estra per diffondere sui social le azioni green. Ogni settimana per tutta la durata della gara una giuria ha scelto le foto più “eco” pubblicate con l’hashtag #estraclick; i vincitori del concorso hanno scelto le classi a cui destinare i 10 buoni acquisto per materiale didattico in palio.

Le 9 classi vincitrici, alcune delle quali sono riuscite nell’impresa di completare l’intero album, possono adesso godersi i premi a base di teatro digitale: le classi “medaglia d’oro” riceveranno il ‘Kit del mago di OZz’: attività laboratoriali in videoconferenza, materiali e video tutorial per la costruzione di scenografie e costumi per dare vita ad una vera e propria performance online. Invece le classi “medaglia d’argento” e “di bronzo” saranno protagoniste di laboratori teatrali a distanza pieni di giochi ed esercizi performativi coinvolgenti.