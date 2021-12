Rosso Speranza, dalle 18 di oggi evento tra fiducia, energia e vitalità

Un grande fascio di luce rossa, simbolodel cuore pulsante del territorio, illumina di rosso la provincia di Pesaro e Urbino.

Venerdì 10 dicembre, alle ore 18, le Pro Loco de Il Natale che non ti aspetti, fanno rete e si tingono di ‘Rosso Speranza’, del colore della fiducia, dell’energia e della vitalità.

Al fine di sostenere l’iniziativa corale delle Pro Loco, di rosso si illuminerà anche Palazzo Raffaello di Ancona, cuore della Regione Marche, in occasione della ‘Giornata delle Marche’ istituita per celebrare il senso di appartenenza, la condivisione di valori tramandati da generazioni e custoditi anche fuori dai confini regionali da tanti emigrati che vivono in ogni parte del mondo.

E’ questo l’auspicio dei 2 mila volontari delle Pro Loco della provincia: lanciare un forte messaggio di coesione sociale per continuare a sperare, uniti, senza perdere la fiducia nel futuro, in questi anni difficili a causa della pandemia.

Sono le Pro Loco di Candelara, Fano, Mombaroccio, Fossombrone, Frontone, Pergola, Urbania, Cagli, Paravento di Cagli, Fermignano, Fratte Rosa, Gradara, Macerata Feltria, Mondolfo, Montecchio di Vallefoglia, Montemaggiore al Metauro, Montegrimano Terme, Orciano, Piobbico, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Ippolito.

Con Rosso Speranza, le Pro Loco si stringono in un abbraccio virtuale illuminando un proprio monumento simbolo.

L’iniziativa de Il Natale che non ti aspetti, coordinata dalle Pro Loco di Pesaro e Urbino e promossa in collaborazione con la Regione Marche e la provincia di Pesaro e Urbino, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, visitatori dall’Italia e dall’estero. Il Natale che non ti aspetti è coordinato dall’Unione delle Pro Loco di Pesaro e Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

