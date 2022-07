Sabato 9 luglio Servigliano e Belmonte Piceno unite in “abito da sera” con la Marcia dei Due Comuni

In estate, è ormai diventata una tradizione pregevole quella di dare risalto ai comuni di Servigliano e di Belmonte Piceno uniti dalla passione per il podismo che si materializzerà in una notturna per l’ottava volta sabato 9 luglio con la Marcia dei due Comuni.

La gara podistica è nata facendo leva sulla tradizione ciclistica del territorio e gli organizzatori della Polisportiva Servigliano hanno preso ispirazione da ciò per far nascere una decina di anni fa la propria associazione podistica che annovera oggi una quarantina di runners tesserati Fidal e un gran numero di camminatori “walk X therapy” (camminata sportivo-terapeutica) per tutti coloro che hanno problemi posturali e delle articolazioni.

Se la Marcia dei Due Comuni è arrivata a toccare quota otto edizioni, è per merito della capacità degli organizzatori di continuare la tradizione, innovarsi e proporre ogni anno una manifestazione sempre più bella e accattivante per il contesto generale di questa classica del podismo pronta ad infiammare l’estate del popolo dei runners. La gara competitiva misura 13 chilometri con partenza alle 19:45 e a seguire cinque minuti dopo lo start della passeggiata ludico-motoria, nordic walking e “walk X therapy” di 4 chilometri nella modalità itinerante con visite guidate presso il Parco della Pace diventato quest’anno monumento storico nazionale. A seguire alle 21:00 le premiazioni accompagnate da fiumi di birra e pizza a volontà, unitamente all’intrattenimento musicale di Jopier.

Link iscrizione: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20222037