Sabato di incidenti nel maceratese: morto un motociclista

Giornata intensa con un cospicuo numero di incidenti stradali nel Maceratese ieri, l’ultimo dei quali mortale verso le 15.

Sulla Strada provinciale che collega Sant’Ilario a Fiordimonte, in territorio del Comune di Valfornace, si sono scontrati un’auto e una moto: è deceduto il 40enne conducente del motociclo; inutili per lui i soccorsi dei sanitari e dell’eliambulanza che è rientrata alla base.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. E’ il secondo motociclista morto in due giorni: ieri a Camerino era deceduto un 62enne di Ancona.

eri mattina, verso le 9.59, nell’impatto tra due auto è rimasta ferita una persona trasportata all’ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni. Nel pomeriggio, poco dopo le 14 sempre a Recanati, un’autovettura è andata a sbattere semi-frontalmente con un bus: la conducente 40enne dell’auto è stata trasferita a Torrette per le cure del caso; incolume la figlioletta che era in auto con lei. In entrambi sono intervenuti, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari, anche i vigili del fuoco per tutte le operazione di messa in sicurezza.