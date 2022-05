Sabato e domenica tornano i Week-end Gastronomici di Primavera

Nuovo appuntamento con i Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord sabato 7 e domenica 8 maggio. La cucina legata alle tradizioni e ai prodotti tipici abbraccia la bellezza del territorio tutto da scoprire. L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vede protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento, occasione per gustare menù di grande impatto a base di prodotti del territorio, a un prezzo invitante e per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Il 7 e l’8 maggio saranno ben 6 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Birra al Pozzo (Acqualagna), Valle del Metauro Country house (Colli al Metauro), Al biancospino (Apecchio), Il prezzemolo (Pietracuta di San Leo), Posta Vecchia (Colli al Metauro), Tenetra (Cantiano).

Sabato 7 maggio

Birra al Pozzo di Acqualagna (0721.700084)

Il menù: Tagliere di salumi con verdure Crescia sfogliata Ravioli di bufala con porro selvatico, pancetta, pomodorini Coniglio in porchetta Agnello al forno Insalata di stagione Crostata Caffè Vini: Bianchello del Metauro, Sangiovese Terracruda in bottiglia d.o.c

Valle del Metauro Country house di Colli al Metauro (0721.892084)

Il menù: Arista marinata con verdure Sformatino di verdure con fonduta di Casciotta d’Urbino DOP Maltagliati asparagi, pomodorini e guanciale croccante Gnocchi al ragù d’anatra Coniglio farcito con carni miste e finocchietto Spiedino di carne Patate al forno Crostata con crema pasticciera e fragole Vini: Sangiovese e Bianchello Azienda Guerrieri in caraffa

Domenica 8 maggio

Al Biancospino di Apecchio (0722.90218)

Il menù: Salumi nostrani del territorio Frittatina con spignoli Crostini caldi al tartufo e porcino Tagliatelle con spignoli Lasagnette primavera Arrosto di vitello al tartufo Cotoletta d’agnello Patate sabbiate Insalata mista Zuppa inglese Vini: Sangiovese e Bianchello Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa d.o.c

Il prezzemolo di Pietracuta di San Leo (0541.923768)

Il menù: Insalatina con mele, noci e pecorino Tortino di squacquerone e fichi caramellati Crostino con porcini Tagliatelle al ragù bianco Lasagnette asparagi e speck Arrosto di vitello al forno Pollo al tegame con olive Patate al forno Tiramisù con frutti di bosco Vini: Sangiovese Orcio Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Sangiovese dei Colli Pesaresi in caraffa

Pista Vecchia di Colli al Metauro (0721.897800)

Il menù: Roast-beef di vitello con rucola selvatica e pomodorini confit Ricotta al forno con pere al miele e tartufo Torta rustica Millefoglie alle verdure di stagione Gnocchi al ragù d’anatra Coscio di maialino in porchetta cotto in forno a legna Spiedone di carne e verdure alla brace Patate al cartoccio Insalata misticanza Cheescake alle fragole Vini: Bianchello e Sangiovese”La Ripe” Lucarelli in bottiglia d.o.c.

Tenetra di Cantiano (0721.788658)

Il menù: Frittata al tartufo Involtini asparagi e pancetta Polenta fave, guanciale e pecorino Trippa Bigoli con cicoria, Casciotta d’Urbino, pane di Chiaserna tostato e pancetta Gnocchi all’oca Guancia di vitello cacio e pepe Coniglio in porchetta Patate arrosto Insalata Mousse di ricotta con amarene di Cantiano Vini: Sangiovese e Bianchello Az. Agr. Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello Villa Ligi in caraffa

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti