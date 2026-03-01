Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026

Con “Per sempre sì” conquista la 76ª edizione del Festival

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si chiude nella notte con l’annuncio più atteso. Alle 2.15 il direttore artistico Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti, rende nota la graduatoria definitiva partendo dal quinto posto fino al nome del vincitore.

Sul palco dell’Ariston l’atmosfera è carica di tensione mentre vengono svelate, una dopo l’altra, le posizioni finali della classifica.

La classifica finale annunciata nella notte

Il primo posto va a Sal Da Vinci, seguito da Sayf e Ditonellapiaga. In quarta posizione si piazza Arisa, mentre chiudono al quinto posto Fedez e Marco Masini.

L’ordine definitivo è il risultato delle votazioni cumulative della settimana, tra televoto e giurie, che hanno progressivamente ristretto la corsa al titolo.

“Per sempre sì” conquista l’Ariston

A determinare la vittoria è il brano “Per sempre sì”, con cui Sal Da Vinci supera gli altri finalisti e si aggiudica il Leone d’Oro. L’artista, visibilmente commosso, ringrazia la famiglia per il sostegno ricevuto nel corso della carriera e dedica il successo alla città di Napoli.

Subito dopo la proclamazione, si inginocchia sul palco, in un gesto che suggella un momento di forte intensità emotiva davanti al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori.

Festival di Sanremo, ecco la classifica dal 6° al 30° posto

6 – NAYT “Prima che”

7 – FULMINACCI “Stupida fortuna”

8 – ERMAL META “Stella stellina”

9 – SERENA BRANCALE “Qui con me”

10 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

11 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

12 – LUCHÈ “Labirinto”

13 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

14 – LEVANTE “Sei tu”

15 – J-AX “Italia starter pack”

16 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

17 – SAMURAI JAY “Ossessione”

18 – RAF “Ora e per sempre”

19 – MALIKA AYANE “Animali notturni”

20 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

21 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”

23 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

24 – PATTY PRAVO “Opera”

25 – CHIELLO “Ti penso sempre”

26 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”

28 – LEO GASSMANN “Naturale”

29 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”