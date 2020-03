Sale a 336 il numero totale delle vittime

Sono 26 i decessi correlati al coronavirus registrati oggi nelle Marche, che fanno salire e 336 il numero totale delle vittime, il 97,6% affette da pregresse patologie, con un’età media di 79,8 anni.

I dati sono resi noti dal Gores. Si tratta di 18 uomini e otto donne, di età compresa tra i 58 e i 92 anni. Tutti, tranne un uomo di 74 anni di Pesaro, soffrivano di patologie pregresse. Quindici delle vittime erano domiciliate in provincia di Pesaro Urbino, sei in quella di Ancona, quattro in quella di Macerata, una in provincia di Ascoli Piceno.