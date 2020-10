Salernitana-Ascoli 1-0, sconfitta nel finale all’Arechi

L’Ascoli nel finale cede per 1-0 all’Arechi contro la Salernitana con un gol di Anderson.

Alla Salernitana basta la rete di Andre Anderson all’86’ per abbattere il muro dell’Ascoli: entrato da meno di dieci minuti, il giocatore di proprietà della Lazio conclude di destro da fuori area e batte Leali. Proteste degli ospiti per un rigore non assegnato al 94′. La squadra di Castori è seconda a quota 11.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli (76′ Lopez); Kupisz (92′ Karo), Schiavone (83′ Dziczek), Di Tacchio, Cicerelli (76′ Anderson); Tutino (92′ Giannetti), Djuric. A disp.: Adamonis, Mantovani, Iannoni, Barone, Capezzi, Antonucci, Baraye. All. Castori.

ASCOLI (4-3-3): Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Sabiri (1′ st Lico), Saric, Cavion (92′ Cangiano); Tupta (85′ Corbo), Bajic, Pierini (59′ Spendlhofer). A disp. Ndiaye, Sarr, Ghazoini, Donis, Matos, Gerbo, Sini, Chiricò. All. Bertotto.

ARBITRO: Giua di Olbia

RETI: 86′ Anderson (S)

NOTE: Ammoniti Di Tacchio (S), Cicerelli (S), Casasola (S), Dziczek (S), Kragl (A). Rec. 0′ pt, 4′ st.