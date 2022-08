“Salute in cammino per la cultura”: più di 500 partecipanti in 9 percorsi culturali serali

ASCOLI – Sono più di 500 le persone, di ogni età, che hanno partecipato ai 9 percorsi culturali serali organizzati dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps realizzati nell’ambito del progetto “Salute in cammino per la cultura”.

La manifestazione, che si svolge generalmente ogni lunedì nel periodo estivo nel centro storico di sin dal 2018, è realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, e di Qualis Lab – Analisi Cliniche.

L’ultimo appuntamento realizzato ha riguardato i ponti, le porti e le antiche mura. E’ stato un vero e proprio viaggio nell’Ascoli medioevale, viaggio al quale hanno partecipato 130 persone, tra cui numerosi turisti, che sono arrivate fino al Colle dell’Annunziata e che hanno ammirato, tra l’altro, la Torre del cucco.

Nel corso dei 9 appuntamenti finora realizzati sono stati tanti i percorsi predisposti dalle guide turistiche abilitate Valentina Carradori, Valeria Nicu e Marina Ricci.

Si è parlato anche di Quintana, di Ascoli città della carta e dell’acqua, dei luoghi del commercio, della maiolica, della bacologia e del patrono della città Sant’Emidio.

Ogni volta è stato un percorso che ha attraversato non solo fisicamente la città di Ascoli, ma anche la sua storia, con un viaggio nel tempo che ha riguardato le bellezze storiche, architettoniche, culturali, ambientali e naturalistiche della città delle cento torri.

La partecipazione al progetto “Salute in cammino per la cultura” è gratuita, per conoscere il calendario delle iniziative si può consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o contattare il numero 3442229927.