San Benedetto del Tronto, i vincitori del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU Agenda 2030 della Omnibus Omnes

Si è svolta venerdì scorso, presso l’Auditorium Comunale del Comune di San Benedetto del Tronto, la premiazione dei vincitori della edizione 2021/22 del Concorso ONU sugli Obiettivi Sostenibili Agenda 2030, indetto dalla Omnibus Omnes con patrocinio del Comune di Benedetto del Tronto e della ONU Italia – Unric.

Il concorso ha visto coinvolte nella stesura di un elaborato scritto le scuole statali primarie e secondarie di I° grado dei Comuni di Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Colli del Tronto, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Ripatransone, Spinetoli, e San Benedetto del Tronto. La edizione, premiata con borse di studio per i primi e i secondi assoluti e con un attestato per tutti i partecipanti, aveva come oggetto l’OBIETTIVO 10: “Ridurre le disuguaglianze”, incentrato sul tema del valore della diversità e multiculturalità, parlando di Nativi Americani.

I vincitori: vincitore assoluto per le scuole primarie è Sofia Colonnella, della classe V A della Scuola Primaria “Acquaviva Capoluogo” dell’IC Spinetoli-Acquaviva, docente responsabile Claudia Ricci; vincitore assoluto per le scuole secondarie di I° grado è Manuel Saporito, della classe I F di Villa Rosa dell’IC Pertini di Martinsicuro, docenti responsabili Marialucia Iacone e Sibilla Muziani. Secondo assoluto invece è Luigi Filippo Santillo, della IV A Baffoni di Cupra Marittima, IC Cupra Marittima e Ripatransone, docente responsabile Alberta Murri.

Durante la premiazione, condotta da Raffaella Milandri, Giampietro De Angelis e Franca Moretti, dopo un filmato sui Nativi Americani, alcuni studenti hanno letto delle frasi di Indiani d’America, poi al termine c’è stato un vivace dibattito sulla realtà delle riserve indiane negli Stati Uniti coordinato da Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus e nota attivista per i diritti dei Nativi Americani. Nel frattempo è già partito il nuovo bando di concorso della Omnibus per il 2022/23, incentrato sull’OBIETTIVO 12: “CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI”: come ridurre gli sprechi domestici, come adoperare il proprio senso civico per un comportamento sostenibile verso le risorse e verso l’ambiente, come affrontare la crisi energetica etc. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare, attraverso gli scritti degli studenti, l’insegnamento dei valori della sostenibilità e il rispetto di un pianeta di cui stiamo utilizzando troppe risorse.