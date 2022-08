San Severino Blues: il 31° festival a Cupramontana con Cek & The Stompers

Venerdì 5 agosto San Severino Blues torna in piazza a Cupramontana con il coinvolgente quartetto folk blues Cek & The Stompers.

CEK & The Stompers

San Severino Blues torna a Cupramontana venerdì 5 agosto in piazza Cavour con il concerto gratuito di Cek & The Stompers. Un concerto coinvolgente e graffiante a suon di roots blues con un quartetto di professionisti del blues e del folk, guidato dal bluesman di lunga data Cek Franceschetti, attivo sui palchi nazionali ed internazionali fin dagli anni ’90. Ha suonato con Louisiana Red, ha aperto i concerti di Dr. John, Eric Bibb, Andy J. Forest, Alvin Youngblood Heart, Nine Below Zero ed Eric Sardinas. Nel 2009 ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis negli USA, dove è tornato nel 2014 per partecipare al Mighty Mississippi River Festival di New Orleans. Cek propone classici del blues e il nuovo album “Sarneghera Stomp”, nome ispirato dalla potente tempesta che si scatena sul lago d’Iseo travolgendo tutto ciò che incontra, simbolicamente invocata per spazzare via il brutto periodo della pandemia. Con lui dal vivo la straordinaria contrabbassista jazz Alessandra Cecala, blues woman già attiva con Luke Winslow King, Andy J Forest e Tiziana Ghiglioni, il pluripremiato armonicista Giorgio Peggiani, in passato con Rudy Rotta, Tolo Marton, Herbie Goins e Freak Antoni, e la bella voce e il washboard di Annalisa Giudici Favero.

Cek Franceschetti chitarra/stompbox/voce

Alessandra Cecala contrabbasso/voce

Giorgio Peggiani armonica/voce

Annalisa Giudici Favero washboard/voce

Cupramontana

Piazza Cavour

5 agosto 2022 ore 21,30

ingresso libero