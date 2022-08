San Severino Blues: Jaime Dolce a Treia per la Disfida del Bracciale

Dopo due anni di stop, causa pandemia, è ripresa a Treia la Disfida del Bracciale e San Severino Blues ritorna in piazza della Repubblica giovedì 4 agosto con un’ospite d’eccezione, Jaime Dolce, chitarrista leader ed ottimo cantante di New York. Nella sua città ha collaborato con musicisti del calibro di Popa Chubby, Tower of Power, Blues Brothers e con l’armonicista Mason Casey. In Italia, dove è felicemente sposato e risiede da diversi anni, ha suonato al fianco di Sugar Blue, armonicista dei Rolling Stones, e Noel Redding, bassista di Jimi Hendrix, e ha partecipato ai più importanti festival, aprendo i concerti di Mick Taylor, Jonny Lang, Lucky Peterson e Deep Purple. Tra le apparizioni italiane spiccano l’invito di Zucchero nel 2005 a suonare al raduno del suo fan club e nel 2006 la partecipazione al tour “Ma vada via ‘l Blues” di Davide Van De Sfross come chitarrista solista. Nel 1998 pubblica il primo album solista, Purple Blues, al quale seguono altri dischi di rock blues psichedelico che rivelano, dietro uno stile chitarristico ruvido e graffiante, un autore sensibile e originale, capace di scatenati funk, dolci ballate, visioni hendrixiane e incursioni reggae come nel nuovo disco Love Generator, scritto durante la pandemia. Lo presenta a Treia accompagnato dalla sua fedele e bravissima ritmica, Andrea Tiberti al basso e Matteo Sodini alla batteria, e da Frank Hammond, special guest alle tastiere.

Jaime Dolce chitarra/voce

Franco Angelozzi tastiere

Andrea Tiberti basso

Matteo Sodini batteria

TREIA

Piazza della Repubblica

4 agosto 2022 ore 21,30

ingresso libero