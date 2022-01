San Severino M., obbligo solo mascherina FFP2 su scuolabus

A seguito di una nuova Ordinanza emanata in data odierna dal Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, da domani (lunedì 10 gennaio) sugli scuolabus del servizio di trasporto scolastico del Comune di San Severino Marche sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratori di tipo FFP2, solo a partire dai 6 anni compiuti. Non servirà più il Green Pass “rafforzato”, ottenibile tramite vaccinazione o guarigione da Covid-19, a partire dai 12 anni compiuti come indicato precedentemente dalle recenti misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid19

