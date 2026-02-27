Sanremo 2026, notte delle cover: duetti e super ospiti

All’Ariston i Big rileggono i classici italiani e internazionali. Bianca Balti torna sul palco, concerto anche in piazza Colombo

La serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo rappresenta uno dei passaggi più attesi della settimana. I trenta artisti in gara accantonano per una sera i brani in concorso e si confrontano con canzoni che hanno segnato la storia della musica, accompagnati da ospiti scelti per creare combinazioni originali e trasversali.

Il riconoscimento assegnato a fine puntata premia l’esibizione più votata, ma resta separato dalla classifica generale. Le performance vengono giudicate attraverso un sistema che coinvolge pubblico e giurie: il Televoto pesa per il 34%, mentre Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio incidono ciascuna per il 33%.

Duetti tra tradizione e contaminazioni

Il cartellone propone accostamenti che attraversano generazioni e generi musicali. Arisa sale sul palco con il Coro del Teatro Regio di Parma per reinterpretare “Quello che le donne non dicono”, puntando su una lettura corale e intensa. Atmosfera pop per Bambole di Pezza insieme a Cristina D’Avena, impegnate in “Occhi di gatto”.

Tra le collaborazioni più curiose c’è quella che unisce Dargen D’Amico, Pupo e Fabrizio Bosso in “Su di noi”, mentre Elettra Lamborghini con le Las Ketchup porta ritmo internazionale con “Aserejé”.

Il dialogo tra mondi differenti prosegue con Luchè affiancato da Gianluca Grignani in “Falco a metà” e con Sayf che condivide il palco con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di “Hit the Road Jack”.

Non mancano interpretazioni di forte impronta emotiva, come quella di Michele Bravi e Fiorella Mannoia in “Domani è un altro giorno”, o l’incontro tra Francesco Renga e Giusy Ferreri con “Ragazzo solo, ragazza sola”.

Il panorama delle collaborazioni si amplia ulteriormente con Fedez insieme a Marco Masini e al violoncellista Stjepan Hauser, oltre alla presenza di Raf con The Kolors e di Serena Brancale affiancata da Gregory Porter in “Besame mucho”.

Il mosaico delle cover comprende inoltre esibizioni che rendono omaggio a grandi autori e successi internazionali, offrendo al pubblico un viaggio musicale che attraversa epoche e stili.

Ospiti e spettacolo diffuso in città

Tra i momenti extra gara spicca il ritorno di Bianca Balti, di nuovo all’Ariston per condividere un intervento personale a distanza di un anno dalla precedente apparizione. La sua presenza arricchisce una serata già densa di contenuti musicali.

Parallelamente, l’energia del Festival si estende fuori dal teatro. In piazza Colombo è attesa l’esibizione di Francesco Gabbani, che anima il cuore della città con un live dedicato al pubblico presente a Sanremo.

La notte delle cover si conferma così uno degli snodi centrali di Sanremo 2026, capace di coniugare memoria musicale, sperimentazione e spettacolo.

Ecco l’elenco completo dei duetti e delle cover

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono”

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto”

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi”

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The lady is a tramp”

Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – “Aserejé”

Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

J-Ax con Ligera County Fam – “E la vita, la vita”

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento”

Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

Levante con Gaia – “I maschi”; Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto”

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

Raf con i The Kolors – “The riddle”

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni”

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the road Jack”

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

Tommaso Paradiso con gli Stadio – “L’ultima luna”

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita”.