Scegliete il miglior Tergicristallo per pulizia e sicurezza

Anche se spesso si considerano più importanti altre componenti dell’automobile, i tergicristalli ricoprono un ruolo fondamentale e devono essere sempre adatti a tutte le circostanze. Ecco perché il mercato di riferimento presenta una tipologia di prodotti altamente affidabili, spazzole delicate ma che al tempo stesso riescono a pulire in maniera importante il vostro parabrezza per una guida migliore e più sicura.

Parabrezza sempre pulito per una visuale ottima

Quante volte dedicate attenzione al vostro tergicristallo? E ancora ogni quanto tempo ne cambiate le spazzole? La sicurezza mentre si è alla guida è un aspetto da tenere sempre in grande considerazione. Certo, questa frase può sembrare banale eppure sono tante le componenti da tenere sotto controllo per guidare in maniera totalmente sicura e al riparo da qualsiasi pericolo. Certo, in primis è la responsabilità di chi è al volante ma allo steso tempo sono anche le componenti della vostra autovettura che dovranno essere sempre al pieno delle loro funzioni per non correre inutili rischi per voi e per chi è con voi.

Spazzola Bosch Aerotwin, delicata ed efficace

Il tergicristallo è fondamentale in questo senso. Pensate a quando siete in macchina e dovete affrontare un temporale, una nevicata o anche pulire il parabrezza da polvere, sabbia o macchie in genere. Serviranno tergicristalli pienamente funzionanti, affidabili e che vi possano donare subito una pulizia efficace. È il caso specifico della Spazzola tergi BOSCH Aerotwin 3 397 007 868 lunghezza 650 mm, un prodotto affidabile, dai tratti solo apparentemente delicati ma che in realtà garantisce una pulizia profonda e duratura.

Un acquisito sicuro e affidabile per il vostro parabrezza

Ad una prima ispezione visiva la presenza di crepe sulla gomma e le strisce d’acqua sul parabrezza mentre si utilizzano i tergicristalli faranno suonare il campanello d’allarme. Le migliori spazzole che troverete sul mercato dovranno garantire una pulizia in tutti i casi. Il loro acquisito si può effettuare nei punti vendita specializzati così come sui diversi portali di riferimento e la loro installazione è molto facile, tutti saranno in grado di montare queste spazzole tergicristallo.

Come si installa la spazzola tergicristallo?

La loro componente di gomma porterà con il passare del tempo ad un deterioramento, la sostituzione sarà obbligata. Quando diciamo di “cambiare il tergicristallo” in realtà ci riferiamo alla striscia di gomma in quanto tutto il pezzo è composto da un braccio inferiore (parte dalla base del parabrezza), la spazzola connessa al braccio e la già citata striscia di gomma. Nello specifico bisognerà sollevare il braccio dal parabrezza, sganciare la vecchia spazzola nel punto in cui si collega con il braccio di metallo o plastica e inserire la nuova spazzola facendola scorrere nella stessa parte da cui avete tolta quella vecchia. Durante l’operazione proteggete il parabrezza mettendoci sopra un panno.