Scelto il borgo “pilota” delle Marche, voto unanime dalla commissione tecnica

L’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini oggi ha comunicato la graduatoria stilata da una Commissione tecnica e riferita al Piano Nazionale Borghi, Linea A, che rientra nel PNRR per la parte dedicata a livello nazionale a 21 progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. Il Piano prevede un importo massimo pari a 20 milioni di euro per il borgo che arriva primo.

“A seguito della valutazione della Commissione tecnica formata da esperti di alto profilo e selezionati tramite avviso pubblico, il progetto che è risultato più aderente agli obiettivi e ai criteri fissati dal Ministero tra i 13 pervenuti è quello di Montalto delle Marche che ha ottenuto il primo posto, con ampio vantaggio sugli altri. Mi complimento per il lavoro fatto e ho presentato alla Giunta l’esito della graduatoria. La misura ministeriale è in linea con la strategia regionale e con la legge approvata dalla Regione di ‘Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile’, che mette a disposizione per un triennio 7 milioni e 800 mila euro”.

Entro il 15 marzo la Regione presenterà al Ministero il Comune selezionato tra le candidature presentate.

“Ricordo – aggiunge l’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini – anche l’avviso pubblico del Ministero della Cultura, che si riferisce a una delle due linee di azione in cui si articola l’intervento, la Linea B, destinata a progetti locali di rigenerazione culturale in almeno 229 borghi storici. Per questa linea d’azione i Comuni dovranno presentare entro il 15 marzo 2022 le candidature per il finanziamento dei progetti di rigenerazione culturale, che verranno valutati da una Commissione del Ministero della Cultura composta da un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi. L’avviso pubblico è disponibile all’indirizzo cultura.gov.it/borghi”.

Per questa seconda misura l’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle proposte e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.

“Tra le priorità del governo regionale – conclude l’assessore Latini – c’è la valorizzazione della nostra identità. Vogliamo aprire ad una fase di rinascita a partire dai nuclei storici che caratterizzano la nostra regione. Cultura e turismo sono i due elementi di questa formula che servirà alla riscoperta, all’approfondimento delle nostre radici e al rilancio economico dei piccoli centri. Ad accompagnare questa strategia c’è anche il Festival MArCHESTORIE promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e che nel 2022 sarà alla seconda edizione”.