Scherma, le Nazionali maschili e femminili in ritiro a Jesi

“Stiamo svolgendo un ottimo lavoro con un gruppo composto sia da atleti giovani che più esperti. L’esordio in Coppa del Mondo femminile è andato oltre le attese, con il successo di Alice Volpi e il terzo posto di Francesca Palumbo nella gara individuale e la vittoria nella prova a squadre, ma ora ci prepariamo per il secondo appuntamento delle donne e il debutto degli uomini”. Parole di Stefano Cerioni, responsabile d’arma del fioretto azzurro in questi giorni in ritiro nella sua Jesi in vista delle tappe di Coppa del Mondo Assoluti in programma nel weekend tra il 14 e il 16 gennaio a Parigi per il gruppo maschile e a Poznan per il settore femminile.

“Dobbiamo tornare a far paura. Abbiamo tutte le carte in regola per far parlare di nuovo dell’Italia che vince. Gli allenamenti stanno andando molto bene, sono soddisfatto di quanto fatto in questi giorni. Vedo grande impegno, c’è attenzione nei particolari, stanchezza solo fisica ma non mentale”, ha aggiunto il CT Cerioni, accompagnato, nell’incontro con la stampa marchigiana, dalla “delegazione di casa” composta dalla maestra Giovanna Trillini, dalla preparatrice atletica Annalisa Coltorti e dal fiorettista Tommaso Marini. Con loro anche il presidente del Comitato regionale Federscherma Marche, Stefano Angelelli, il numero uno del Coni marchigiano Fabio Luna, il presidente del Club Scherma Jesi, Maurizio Dellabella e l’assessore del Comune jesino Roberto Renzi.

Le Nazionali di fioretto maschile e femminile resteranno in ritiro fino a domenica, poi tutti a casa prima delle partenze alla volta – rispettivamente – della Francia e della Polonia.