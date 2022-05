Scherma Marche: Coppa Italia Assoluti ad Ancona

Si è tenuta da venerdì a domenica la Coppa Italia Assoluti organizzata dal Club Scherma Ancona al Palaindoor del capoluogo marchigiano, in via della Montagnola. L’appuntamento ha visto sfidarsi nelle 24 pedane installate atleti di tutte e tre le armi al maschile e al femminile.

Erano, infatti, più di 700 gli schermidori a contendersi l’ultima occasione per qualificarsi ai Campionati Italiani di Courmayeur in programma dal 31 maggio al 5 giugno. Un evento fondamentale, quindi, per ottenere gli ultimi posti in palio per la gara italiana più attesa dell’anno.

Nella prima giornata di gare c’è da registrare, tra gli atleti marchigiani, il 58^ posto di Federico Barboni, del Club Scherma Jesi, nella Spada maschile.

Un bel 15^ piazzamento su 143 partecipanti quello di Sara Pintucci nella Spada femminile, del Club Scherma Recanati (qualificata al Campionato Italiano), ha invece caratterizzato la giornata di sabato.

Parallelamente alla seconda giornata della Coppa Italia Assoluti, è stata protagonista ad Ancona la Scherma paralimpica con la gara integrata delle categorie A e B e la quarta Prova Nazionale C, ultimo appuntamento prima dei Campionati Italiani in programma dal 10 al 12 giugno a Macerata.

Per quanto riguarda le competizioni integrate A e B, nel Fioretto maschile Michele Massa e Andrea Salzano, dell’Accademia della Scherma Fermo, hanno ben figurato conquistando rispettivamente il 6^ e 7^ posto.

Grande prestazione per Jetmir Giachetti, del Club Scherma Jesi, che ha ottunuto un 3^ piazzamento nella Spada maschile Cat. A. 9^ piazzamento per Michele Massa dell’Accademia della Scherma Fermo.

Tra le fiorettiste un’ottima 3^ posizione è stata raggiunta da Penelope Di Chiara dell’Accademia della Scherma Fermo.

Le gare di Fioretto maschile e femminile hanno concluso ad Ancona, il programma della Coppa Italia Assoluti.

Nel Fioretto maschile Raian Adoul, del Club Scherma Ancona, ha conquistato un grandissimo risultato, salendo sul primo gradino del podio. 3^ Marco Proietti, del Club Scherma Jesi. 12^ piazzamento per lo jesino Federico Greganti e 16^ per Lorenzo Pantanetti del Club Scherma Ancona.

Un fantastico 2^ posto anche nel Fioretto femminile per Benedetta Pantanetti, del Club Scherma Ancona. 14^ posto per Giada Pianella del Club Scherma Ancona e 15^ Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro.

Hanno premiato il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, il Presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli, il Presidente del Club Scherma Ancona Marco Pennazzi e il campione di fioretto e Consigliere nazionale FIS Valerio Aspromonte.

