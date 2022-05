Scherma Marche, Coppa Italia Under 23: un Argento e un Bronzo

Si sono appena concluse le gare di Coppa Italia Under 23 al Palazzetto dello Sport di Gerenzano (Va), in programma dal 20 al 22 maggio 2022.

3^ sul podio del Fioretto maschile Andrea Nigosanti, del Club Scherma Pesaro, che ha perso la semifinale contro Matteo Claudio Resegotti, del Gruppo Sportivo Carabinieri, per 15-9.

15^ per Francesco Vannucci del Club Scherma Jesi e 29^ Federico Lanari del Club Scherma Pesaro.

Finale targata Fiamme Oro quella della gara di Fioretto femminile tra le due poliziotte Vittoria Ciampalini e la jesina Matilde Calvanese: l’assalto si è concluso col punteggio di 15-6 in favore della prima.

12^ e 13^ posto per le altre jesine Lucia Tortellotti, del Gruppo Sportivo Eseecito e Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi.

20^ Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro. 25^ e 26 ^ piazzamento per Maria Allegra Sorini del Club Scherma Jesi e Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona.

74^ per Jetmir Giacchetti, del Club Scherma Jesi, nella gara di Spada Maschile.

