Scherma Marche, Under 14 di fioretto a squadre a Rovigo

La Fiera di Rovigo ha ospitato, nel weekend appena scorso, la prova del “Gran Prix Kinder Joy of Moving” Under 14 di fioretto a squadre.

Sulle pedane venete hanno incrociato le lame ben 394 atleti di tutte le categorie del Gran Premio Giovanissimi.

La giornata di sabato 4 è stata caratterizzata dai lusinghieri risultati marchigiani nella categoria Fioretto femminile Ragazze-Allieve. La rappresentativa del Club Scherma Jesi, composta da Maria Elisa Fattori, Fiamma Lillini, Chiara Maltoni e Zoe Segat, ha conquistato uno splendido Bronzo dopo aver battuto in finale per il 3° e 4° posto le pisane del Club Scherma “Antonio di Ciolo” per 45 stoccate a 33. 5° posto per il Club Scherma Ancona con Nicole Calai, Anna Sofia Cantarini e Sami Alejandra Regina e 8° la squadra del Club Scherma Pesaro formata da Linda Carloni, Vittoria Lazzeri ed Emma Venerucci.

Nella categoria Fioretto maschile Maschietti-Giovanissimi, da registrare il 29° posto del Club Scherma Pesaro con Matteo Arceci, Carlo Secchiaroli e Leonardo Spina. 36° il Club Scherma La Misericordia Osimo, rappresentato da Mattia Agostinelli, Leonardo Cardinali e Jean Pierre Giuliodori Foschini

Nelle gare di oggi in risalto c’è ancora un ottimo Bronzo nella categoria Ragazzi-Allievi per la squadra del Club Scherma Ancona formata da Sergio della Gatta, Leonardo Gambitta e Filippo Maria Straniero. Finale per il 3°e 4° posto al cardiopalma, vinta dagli anconetani per 45 a 44 contro la Scherma Treviso “M. Ettore Geslao”.

3° posto anche per il Club Scherma Jesi nella categoria Bambine-Giovanissime, con Elisa Fioretti, Melita Governatori, Alessia Greganti e Maria Vittoria Trombetta, che hanno battuto le fiorettiste della Scherma Mogliano per 36 a 32.

6° il Club Scherma Ancona, con il team composto da Choe ed Emma De Colle, Ginevra Sant’Angelo e Silvia Speciale.