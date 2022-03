Scherma: una finale tutta marchigiana nel Campionato Italiano a squadre A2 di fioretto

Tornano i Campionati Italiani a squadre di serie A2-B1-B2 alle sei armi, serie C di fioretto maschile, serie C1 di spada maschile e femminile e il Campionato Italiano Extra Serie per spadisti e spadiste. Un week-end schermistico fitto di gare, ben 22 in tre giorni, sulle 32 pedane allestite presso Piacenza Expo in cui le squadre marchigiane si sono distinte con ottimi piazzamenti nelle due prime tornate di gare.

Primo tra tutti il Club Scherma Ancona, che si è aggiudicato il successo nella gara di fioretto maschile di Serie A2. La squadra composta da Rain Adoul, Enrico Giovanni Lauria, Lorenzo Pantanetti e Francesco Zechini ha battuto in finale, in un avvincente derby marchigiano conclusosi 45-43, il Club Scherma Jesi di Matteo Bartozzi, Leonardo Pieralisi, Marco Proietti e Matteo Quaglietti. Entrambe le due compagini delle Marche hanno conquistato la promozione in A1.

C’è un po’ della nostra regione anche nel successo del centro Sportivo Esercito in A2 di Fioretto femminile, visto che del quartetto vincente facevano parte Lucia Tortellotti, che si allena presso il Club Scherma Jesi, insieme alla jesina Elena Tangherlini, ora in forza al Frascati Scherma.

Due ottimi terzi posti conquistati dalle squadre pesaresi di fioretto maschile e femminile in serie B2, che hanno schierato rispettivamente Luca Ceccolini, Federico Lanari, Giole Mancini, Jacopo Rossi e Annalisa Barbano, Giulia Carlotti, Lucrezia Monti , Virginia Tosi.

Notevole 6^ posto per la squadra femminile del Club Scherma Misericordia di Osimo nel fioretto serie B1 con Rebecca Benigni, Ludovica Grisanti, Alessia Magnanini ed Eleonora Ricciotti.

Lusinghiero anche il 10^ piazzamento per la Misericordia Osimo in serie C1 di spada femminile.

Nessuna squadra marchigiana è, infine, in gara nella giornata finale di domenica.

Comitato Regionale Marche

Federazione Italiana Scherma

www.schermamarche.it