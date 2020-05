Scomparso da giorni , ritrovato che dorme in casa

Una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei servizi organizzati dalla questura di Ascoli per monitorare la situazione legata alla prima domenica di Fase 2, è stata fermata, oggi pomeriggio, a San Benedetto da un passante. L’uomo ha chiesto aiuto ai poliziotti dicendo loro che non aveva più notizie da giorni di un amico che viveva da solo in casa.

Ha aggiunto che l’aveva più volte chiamato al telefono e da ultimo lo aveva cercato tramite il citofono di casa, senza avere risposta. Ciò lo aveva allarmato e per tale motivo era seriamente preoccupato, tant’è che ha deciso di fermare la pattuglia. Giunti sul posto, vani sono stati i tentativi dei poliziotti della Squadra Volanti di avere risposta alle numerose chiamate, per cui sono stati allertati i pompieri che hanno tentato di aprire la porta d’ingresso.

Solo in quel frangente il proprietario di casa, sentito tutto quel trambusto, ha aperto il portone dall’interno. L’uomo, un 60 enne in buona salute, si è giustificato lasciando intendere che in questo periodo di forzata permanenza in casa di giorno era solito fare delle lunghe e profonde dormite. Per questo non si era accorto di nulla. La Volante ha ripreso zona e i vigili del fuoco sono rientrati in caserma.