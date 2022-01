Screening per studenti scuole superiori: a Matelica spostato a domenica

Lo screening gratuito agli studenti delle scuole superiori previsto a Matelica (MC) si terrà nella giornata di domenica e non sabato, con un orario ampliato per andare incontro alle esigenze degli studenti. L’appuntamento è per il 16 gennaio dalle 8.30 alle 12.30, sempre nella sede della Protezione Civile in via Cavalieri e non più sabato 15 come inizialmente previsto. L’orario è stato ampliato per l’intera mattinata, come ha comunicato l’Area Vasta 3. Ricordiamo che l’adesione allo screening è su base volontaria e non è necessaria la prenotazione.

