Scuolabus contro auto, incidente con cinque feriti a Jesi

Incidente finito tutto sommato bene quello che ha coinvolto uno scuolabus del Comune di Jesi, nel corso del quale sono state ferite cinque persone, tra queste una bambina, per fortuna in modo non grave.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 vicino alla scuola primaria “Conti”, all’incrocio tra via Bixio e via Puccini.

Un Suv si è scontrato frontalmente con il mezzo che stava trasportando gli scolari a casa, dopo la fine delle lezioni. Sono rimasti feriti nell’impatto, oltre alla bimba, un’assistente scolastica e l’autista dello scuolabus, il conducente del Suv e il figlio 16enne che viaggiava con lui.

I soccorsi sanitari hanno trasportato i feriti all’ospedale di Jesi, tutti in codice verde. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri